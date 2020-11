Es viable el pago de aguinaldo en comercios de Angostura por ser pequeñas y familiares

Angostura, Sinaloa.- Hay buenas expectativas de que los microempresarios de Angostura cumplan con los pagos de aguinaldos y prestaciones a fin de año, ya que la mayoría de las empresas son pequeñas y son familiares, explicó la presidenta de la Canaco Angostura, Liliana Camacho, al exponer el balance que se tiene hasta el momento.

“A pesar de que este año bajaron las ventas en los negocios no esenciales principalmente, a las empresas esenciales no les fue tan mal. Se ha seguido comprando lo necesario, las personas siguen buscando alimentos, bebidas y artículos necesarios para su hogar. Probablemente dejaron de comprar ropa, zapatos o cosas que no son tan necesarias, pero ya están mejorando las ventas, se ha visto mayor afluencia de consumidores últimamente”.

Respecto a la cobertura de aguinaldos y prestaciones de fin de año, la presidenta de la Canaco explicó que la mayoría de las empresas en Angostura son pequeñas y familiares, ya que se sostienen por familiares y están integradas por los padres de los hijos, sobrinos. Manifestó que hay buenas expectativas de que se cumpla con los pagos.