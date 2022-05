Escasa participación en la primera sesión de Cabildo Abierto en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- La actualización del Reglamento de Salud Municipal fue la primera y única petición del primer Cabildo Abierto del Ayuntamiento de Salvador Alvarado en su administración 2021-2024, ya que de las cuatro solicitudes que se presentaron sólo esa fue aprobada para competir en el pleno, demostrando así una baja participación de parte de la ciudadanía en participar en este tipo de actividades.

En la reanudación de las sesiones de cabildo abierto en el municipio de Salvador Alvarado, Manuel Pellegrini Vidales solicitó la actualización del Reglamento de Salud Municipal, con el objetivo de prevenir ciertas enfermedades, ya que según argumentó este se encuentra desfasado.

"Hay que actualizarnos para tener armas para cuidarnos y prevenir, y de esta manera mejorar la salud del municipio", pidió el solicitante.

Ante esto, el alcalde Armando Camacho Aguilar instó que la petición sea canalizada a las comisiones correspondientes, como la Comisión de Salud, Participación Ciudadana y Gobernación para su análisis y discusión.

No obstante, cabe destacar la escasa participación en este primer cabildo abierto y al respecto el secretario del ayuntamiento de Salvador Alvarado, Roberto Valenzuela Leal informó que se recibieron cuatro solicitudes, de las cuales tres no fueron aptas ni cumplieron con los lineamientos marcados en la convocatoria, por lo que no fueron presentadas al pleno.

"Eran propuestas que no estaban al alcance del Ayuntamiento, se trataba de propuestas de pavimentación, drenaje, de donación de espacio públicos", señaló.

Sin embargo, indicó que estas solicitudes fueron canalizadas al Departamento de Obras Públicas y otras áreas correspondientes del municipio con el fin de darle un seguimiento posteriormente.

Mencionó además que se recibieron tres solicitudes extemporáneas, por lo que se prevé que estas participen en la próxima sesión de cabildo abierto, mismas que según por ley debe realizarse cada dos meses.