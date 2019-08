Escuela de nueva creación, sin condiciones para dar clases

Guamúchil, Sin. Las autoridades educativas están preocupadas y en incertidumbre por no saber qué pasará con la nueva escuela ubicada en el fraccionamiento Valle Bonito, por la falta de mobiliario y el estado de suciedad en el que se encuentra.

Everardo Meléndrez Hernández, regidor y presidente de la Comisión de Educación, dio a conocer que la escuela de nueva creación que se encuentra en el fraccionamiento Valle Bonito aún no cuenta con el mobiliario adecuado para dar inicio al ciclo escolar, que arrancará el día 26 de este mes.

“Estamos preocupados, pero confiamos que la autoridad educativa junto con la Fundación Nissan van a equipar la escuela para antes de que den inicio las clases”, dijo Meléndrez Hernández.

En estos momentos no se cuenta con energía eléctrica, no se cuenta con mobiliario, así como tampoco con minisplit, o algo que refrigere las aulas; tampoco se cuenta con techumbre, ni árboles. Esta situación tiene preocupadas a las autoridades educativas locales.

“Esto nos preocupa a toda la autoridad educativa y a un servidor como autoridad sindical, porque es preocupante, porque se acerca el día de regresar a clases y no contar con estas herramientas tan importantes para dar inicio de ciclo preocupa”, citó.

Aclaró que son seis aulas, un salón de cómputo, la dirección. Además agregó que el Isife estaba trabajando en poner la subestación, pero la situación que están viviendo es preocupante.

“Ya estamos a unas semanas de arrancar el ciclo escolar y no se cuenta con el mobiliario, ni con aires”, dijo Everardo Meléndrez Hernández.

Señaló que son alrededor de 180 alumnos, entre los de primer y sexto grado, seis maestros y un director.

Resaltó que se tiene la confianza en el Gobierno del Estado y en la Secretaría de Educación que vayan a equipar para antes del próximo día 26 la escuela de nueva creación.

El edil expresó que la empresa Nissan se comprometió en equipar las aulas con el mobiliario, escritorios, pintarrones, butacas o mesas de trabajo para los alumnos y maestros.