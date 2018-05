Escuela primaria Benito Juárez, de Mocorito, carece de apoyos

Guamúchil, Sinaloa.- Pese a que la escuela primaria Benito Juárez está en pleno centro de Mocorito y es considerada un recinto histórico y parte del atractivo turístico que se promociona, las recientes administraciones se han olvidado de dicho plantel, muestra de ello es que remodelaron las construcciones que están a su alrededor pero al plantel educativo ni lo tentaron, así lo da a conocer la directora María Balbina Arce Armenta.

“Fui a preguntar a la Presidencia que si qué pasaba con las mejoras para la escuela, ya que le estaban dando prioridad a otras fachadas menos a la del plantel, entonces ellos me dijeron que no iba a entrar en la primera etapa sino hasta la segunda remesa. Yo les solicité pintura, pero no me la dieron.

Aquí nosotros no hemos recibido ningún apoyo de alguna institución o empresas, lo que se ha hecho es porque los padres de familia son los que nos ayudan a mejorar las instalaciones poco a poquito.

Ya íbamos a enjarrar las partes que están más dañadas, pero no lo hicimos porque del Ayuntamiento nos dijeron que ellos lo iban a hacer, pero pasó el tiempo y es hora que no lo hacen, esperemos que antes de terminar el ciclo escolar cumplan su palabra y mejoren la escuela para que dé una buena imagen a los turistas”, resaltó la directora.