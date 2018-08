Primarias presentan severos daños a horas de iniciar el ciclo

Guamúchil, Sinaloa.- A unas cuantas horas de arrancar oficialmente el ciclo escolar 2018-2019, algunos planteles educativos de la región del Évora presentan severos daños en su infraestructura, en tanto que otros fueron "visitados" por el vandalismo y registran cuantiosos daños materiales.

Un aula sufrió cuantiosos daños materiales / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

En la comunidad Batamotos, Angostura los vándalos aprovecharon la nula vigilancia policiaca y el descuido de los habitantes para hacer de las suyas, al meterse a la escuela primaria Francisco I. Madero y destrozar el material didáctico que utilizan los maestros para la mejor enseñanza de los niños. Además dejaron regados por toda el aula libros, libretas y documentación importante, de paso dañaron parte del mobiliario, y no conforme a eso, dejaron prendido el aire acondicionado con puertas y ventanas abiertas.

Angostura

En este municipio se han presentado algunos problemas en la infraestructura de las escuelas primarias, tal es el caso de la Miguel Hidalgo, ubicada en la comunidad Ejido Independencia.

A decir del director del plantel antes mencionado, Rajith Guzmán, éste requiere mejoras tanto en los techos de la mayoría de las aulas, así como el tablero de la cancha de basquetbol, reforzar la barda perimetral de la escuela en todos los sectores, así como el piso de la cancha donde se llevan a cabo los lunes cívicos y encuentros deportivos.

El director informó que durante la primera administración de José Manuel Valenzuela López se comprometió a apoyar con esta última petición, reparar el piso de la cancha principal, sin embargo, nunca llegó el apoyo, y de nueva cuenta en esta administración se volvió a comprometer, no obstante, ya está a tan solo un par de meses y no hay avance alguno en esta promesa.

En Batamotos la primaria fue "visitada" por los vándalos / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

"La escuela tiene más de 60 años construida y tiene más de 30 años que no se le da nada a la infraestructura escolar. Los techos no están en las mejores condiciones, se están cayendo, se trasmina mucho el agua, por lo cual tenemos que guardar los libros en la dirección porque ahí no se nos mojan", informó el docente, quien agregó que de igual manera, otra de las promesas de parte del municipio fue la reparación de los baños, lo cual no se ve para cuándo.

Mocorito

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a través del subdirector, Óscar López Sotelo, da a conocer que los planteles educativos del Pueblo Mágico afortunadamente no presentaron robos o daños en este periodo vacacional. La colaboración de los padres de familia fue parte fundamental para que todo transcurriera sin novedad y mañana los niños tengan las adecuadas instalaciones.