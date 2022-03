Espacios recreativos de Salvador Alvarado, listos para recibir a turistas en Semana Santa

Guamúchil, Sinaloa.- El alcalde de Salvador Alvarado, Armando Camacho Aguilar, manifestó que desde hace algunas semanas, el Ayuntamiento trabaja fuertemente en la limpieza y acondicionamiento de los espacios recreativos del municipio, para que las familias alvaradenses y los turistas, puedan disfrutar de las vacaciones de Semana Santa.

Armando Camacho, comentó que recientemente se hizo una campaña de limpieza en la presa Eustaquio Buelna, para dejarla en las mejores condiciones para el disfrute del pueblo, mencionó que también Los Mezquites lucen limpios, además que también se hacen trabajos de limpieza en La Ciénega de Casal para las fiestas tradicionales y el sistema DIF también ya adecua las albercas municipales.

Camacho Aguilar, expresó que uno de los puntos más visitados por la ciudadanía durante la semana mayor, es la playa de Bellavista, por eso en coordinación con el gobierno municipal de Guasave, han emprendido acciones para la reparación y motoconformado de caminos y la prestación de otros servicios que requiere la población.

El presidente municipal, expresó que afortunadamente Sinaloa continúa en color verde en el semáforo epidemiológico y el Sector Salud no tiene ningún tipo de restricciones para las vacaciones de Semana Santa, por lo que el municipio tampoco interpondrá ninguna, sin embargo, exhortó a las familias a ser conscientes, a no excederse y no bajar las guardia con los protocolos preventivos del Covid-19.