Espectacular tarde con sabor a Carnaval en Mocorito, Sinaloa

Mocorito, Sinaloa.- El Ayuntamiento de Mocorito que preside su alcaldesa María Elizalde, en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura que dirige la maestra Yessenia Peña, organizaron un majestuoso desfile de pasarela de ex reinas, el cual lo llamaron "alegre tarde con sabor a carnaval", dónde las ex reinas fueron las invitadas especiales de la noche, dándole el plus de elegancia, a esta bella tradición de Mocorito, Sinaloa.

Con las mejores melodías de la banda, Perla Dorada dio inició el tradicional viernes de plaza familiar, el cual en está ocasión tuvo color y sabor a carnaval con el espectacular presentación de las soberanas que han representado al bello pueblo mágico de Mocorito

El escenario perfecto para este conmovedor evento fue en la Plazuela Miguel Hidalgo, donde se encuentran las emblemáticas letras de Mocorito, lugar donde el ballet internacional Macuilxochitl del profesor Alfredo Cuadras presentó sus espectaculares bailables con sabor a carnaval, los cuales deslumbraron a los asistentes con infinidad de aplausos.

Las autoridades del municipio fueron las encargadas de reconocer las participaciones de las ex reinas, haciéndoles entrega de un lindo ramo de rosas, en el cual contenía una pequeña corona como símbolo de sus reinados y de un merecido reconocimiento por sus participación en este evento.

El viernes de plaza en Mocorito se vivió muy familiar con el festival sabor a carnaval, ya que decenas de familias del estado acudieron a disfrutar de este evento inolvidable.