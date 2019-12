Espera que sus hijos vayan a visitarla

Guamúchil, Sinaloa.- La Navidad no representa felicidad en todos los hogares. Hay quienes tienen que pasar estas fechas sin la compañía de los seres queridos. Éste es el caso de la señora Rogelia Rodríguez Sauceda, quien vive en esta ciudad de Guamúchil por la avenida Ferrocarril, en una casa hecha de ladrillo y un poco de enjarre, que limita el paso del agua en tiempo de lluvias y la cobija del frío en el invierno.

Desde los 17 años doña Rogelia por azares del destino heredó el terreno en donde actualmente vive y en donde su amado esposo construyó dos cuartos, al que por muchos años llamaron hogar, pero, para su desgracia, su compañero de vida falleció.

Expresó que pese a tener nueve hijos, ella se encuentra sola y teme pasar una Navidad más sin ellos.

Espero que mis hijos vengan a visitarme... si no, ni modo”.

Al recordar que no cuenta con la presencia de sus hijos ni en estas fechas ni en ninguna en todo el año, se derrumbó en llanto y con un nudo en la garganta platicó lo triste que se siente porque sus hijos no están con ella. Con los ojos llenos de lágrimas informó que no conoce a todos sus nietos.

Esta mujer que ha salido adelante por sus propios méritos, en estos momentos se alimenta gracias a la caridad de algunos vecinos que se acercan a ella para brindarle una poca de comida y en ocasiones le donan algunos artefactos necesarios para vivir. Pero dice que en estos momentos requiere de una estufa y una mesa.

Como toda mujer solitaria, aún cuenta con la esperanza de que en estas fechas decembrinas sus hijas e hijos la busquen. Cabe destacar que también cuenta con algunos problemas de salud.