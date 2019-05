Esperan recibir pago de cinco meses de trabajo

Guamúchil, Sinaloa.- En lo que va del año los bomberos de la región del Évora han recibido solamente un pago, equivalente a un mes de salario, quedando pendientes cinco meses de adeudo. Esta situación tiene tensos a los trabajadores y a sus familias. Se espera que al final de esta semana las cosas se regularicen y les hagan los pagos necesarios.

Uno de los motivos que ha causado el problema del pago hacia Bomberos es por el cambio interno del Gobierno Estatal, donde se optó por cambiar el nombre de facturación, quedando Protección Civil del estado a cargo de los pagos.

Consideran crítica la situación de la institución de Bomberos, debido a que falta por pagar aproximadamente 200 mil pesos a los trabajadores, lo que equivale a cinco meses de sueldo.

Valentín Alapizco, comandante de Bomberos Mocorito. / Fotografía: EL DEBATE

Valentín Alapizco Arce dijo que no quieren que los consideren como un proveedor más. “Queremos respuestas del Gobierno del Estado, no queremos que nos traten como un proveedor más, nosotros sí tenemos muchas necesidades”, citó. También afirmó que solamente han recibido el dinero de un mes, lo que no alcanzó para pagar las deudas.

José Humberto Romo Valenzuela, comandante de Bomberos Angostura, declaró que el día 7 de abril se les hizo un depósito de un mes, y aseguró que están pendientes 51 mil pesos mensuales, y ya han pasado cinco meses, por lo cual la cantidad total es de 255 mil pesos.

José Humberto Romo, comendante de Bomberos Angostura. / Fotografía: EL DEBATE

Expresó que Protección Civil debe estar más al pendiente de los pagos de bomberos de la región del Évora. “Estamos pasando estas situaciones por falta de recursos, y las principales necesidades que tenemos es el dinero. A veces no tenemos ni para el combustible”, dijo José Humberto Romo Valenzuela.

Felipe Valenzuela, presidente del Patronato de Bomberos Guamúchil, resaltó que está a la espera del pago, y que es posible que en la semana quede resuelto ese detalle. “Estamos esperando el pago para antes que termine esta semana”, citó.