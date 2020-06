Esperan resolución extrabajadores del Ayuntamiento de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Luego de varios años de lucha por conseguir el pago de su pensión, ex trabajadores del Ayuntamiento de Mocorito se encuentran en espera de la resolución para conocer el dictamen final de su caso, según indica uno de los involucrados, Armando Cervantes.

El ex trabajador del Ayuntamiento mocoritense, señala, como ya se ha mencionado en este caso, que el grupo de afectados cuentan con una copia del acta de Cabildo en la que se aprobó la pensión de él y varios ex trabajadores más en Cabildo durante la administración de José Eleno Quiñónez, lo cual, cuando dio inicio la primer administración de Guillermo Galindo, el tesorero Jaime Angulo les indicó que no habría problemas y se les empezaría a pagar a inicios del 2017, pero no fue así y un par de meses después tuvieron que iniciar un proceso legal ya que les negaron el pago de la pensión.

Luego de que, según comenta, el alcalde no hizo válido el acuerdo de Cabildo, procedieron a la demanda, la cual fue resuelta de manera positiva para ellos por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero de nuevo el primer edil mocoritense hizo caso omiso y se fue al siguiente paso, que es el amparo.

Armando Cervantes comenta que actualmente están esperando la resolución del tribunal de Mazatlán, de donde se envió el caso a Saltillo y recientemente les dijeron que ya estaba lista la resolución, pero esto tendrá que esperar hasta que pase el periodo de contingencia, “ya que pase todo esto de la pandemia vamos a esperar unos 15 días para que nos den respuesta, si no, vamos a ir a Mazatlán porque ya nos avisaron que la resolución estaba lista”, señala.

