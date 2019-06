Esposo de síndica apedrea a trabajadores del ayuntamiento

Guamúchil, Sinaloa.- Trabajadores del ayuntamiento de Salvador Alvarado fueron agredidos con piedras por el esposo de la síndica procuradura del municipio, el arquitecto Víctor González, en un arranque de ira en la discusión con el personal.

Esto sucedió la mañana de hoy cuando el chofer y maquinista se encontraban descargando tierra, para realizar labores de revestimiento, en un camino de la colonia Achires.

El señor Víctor Gonzáles no les permitió continuar, al argumentar que esa tierra es de desasolve de aguas negras y está contaminada. Las tres descargas de tierra quedaron a unos metros frente a la vivienda del particular, por lo que se detuvo la labor de revestimiento, por indicaciones del secretario del ayuntamiento Roberto Valenzuela Leal en el lugar.

Versiones

El particular Víctor González reconoció que agredió a los trabajadores, un chofer y un maquinista, a quienes les tiró piedras al ver la negativa del personal de parar con el revestimiento ya que esa tierra contaminada en tiempo de lluvias genera un fétido olor, y no es posible que se hagan este tipo de cosas, reclamó.

Por su parte los afectados comentaron que al llegar con la maquinaria y ha habiendo dejado varias descargas, el particular no permitió que se continuara con esta labor.

Foto: Daniel Ayala / El Debate

Pero los trabajadores, al no tener ninguna indicación de parar con la actividad encomendada, no acataron las órdenes del particular.

Fue ahí cuando se generó la discusión, que terminó en que uno de los trabajadores del ayuntamiento recibiera una pedrada.

Desde las 09:30 de la mañana el personal del ayuntamiento de Salvador Alvarado, permaneció detenido hasta que horas después llegó el secretario del ayuntamiento, para verificar la situación y evitar un conflicto mayor.

La líder sindical Yuriria Zepeda estuvo presente en calidad de representante de los trabajadores y defendió que esta no era la manera de solucionar la diferencia, ya que ante todo está la integridad de los trabajadores.

Foto: Daniel Ayala / El Debate

Respecto a si se interpondrá una denuncia por la agresión recibida comentó que se va a considerar qué es lo que va a proceder.