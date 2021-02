Está en duda la apertura del campo de girasoles en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Pese a que varios tours operadores y algunos prestadores de servicios de diferentes partes de Sinaloa ya están promocionando por redes sociales la visita al campo de girasoles de Mocorito dentro de los tradicionales recorridos que realizan, la apertura de este atractivo turístico del Pueblo Mágico está en duda, afirma José José Norzagaray.

El director de Turismo explica hasta hoy nada está definido pero el próximo lunes por la tarde las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro, sostendrán una reunión con el Sector Salud para analizar todas las circunstancias al respecto y ahí mismo tomar el acuerdo de abrir y no el predio.

“Todavía no tenemos luz verde para abrir el campo de girasoles, así que todo sigue en incertidumbre hasta el fin de semana que entra. El lunes por la tarde habrá una junta y ahí se dará el sí o el lamentable no”, informó José José Norzagaray.

El funcionario mocoritense informó que Óscar Pérez Barros, secretario de Turismo en Sinaloa también estará presente en la reunión y entre todos analizarán bien las cosas para así saber el resultado si los girasoles se abren o se cierran definitivamente.

“Hemos sabido que los tours operadores ya están promocionando dentro de sus recorridos la visita a Mocorito, a los girasoles dado a que sin duda es un buen atractivo turístico pero lo están haciendo sin tener una seguridad, por tal motivo yo ya hable con ello y me dijeron que no me preocupara, que ellos están socializando los viajes porque esa es su principal función y si en grado caso que el campo de girasoles se llegue a cerrar le van a explicar a los clientes de que el sector Salud, por motivos de la pandemia, no dio la oportunidad de llevar a cabo esa visita”, añadió el funcionario.

El resultado de la reunión dijo que será entendible por la ciudadanía, pero por lo pronto seguirán anunciando el viaje para que los ciudadanos sepan cómo prepararse y tener todo organizado en caso de que sí se dé la autorización para abrirlo al turismo.

“La promoción que están haciendo los tours operadores es bajo su responsabilidad, ya que nosotros, por parte del Ayuntamiento de Mocorito, no hemos hecho oficial nada pese a que ya tenemos listo todo para hacerlo. No suelto nada porque todavía no me dan la luz verde, entonces hasta el lunes por la tarde, como a las 18:00 horas más o menos, ya se sabrá si sí va haber o no girasoles.

El campo se está poniendo muy bonito y atractivo en todos los sentidos, pero no nos queda de otra más que esperar para saber qué sale de la reunión. Reconocemos que este producto turístico es uno de los más importantes para Mocorito por la gran derrama económica que genera y ojalá y se pueda abrirlo, sino sí nos va a pesar mucho pero primero está la salud de la sociedad”, detalla José José Norzagaray.