“Está pendiente eliminar el fuero”: Marko Antonio Cortés

Guamúchil, Sinaloa.- El coordinador del grupo parlamentario del PAN en San Lázaro, Marko Antonio Cortés Mendoza, informó que aún se encuentran gestionando la eliminación del fuero constitucional, lo que se ha demorado por cuestiones políticas, sumado a que aún no se ha logrado la designación del Fiscal Nacional Anticorrupción.



El diputado federal del Partido Acción Nacional comentó que es necesario llegar a un acuerdo para que el fuero sea eliminado como se había informado en días anteriores.

Cortés Mendoza explicó que esta iniciativa no ha logrado más avance por las intervenciones del Partido Revolucionario Institucional, así como Movimiento Regeneración Nacional (PRI y Morena, respectivamente).

Foto: Matías Rodríguez/EL DEBATE

“En estos momentos ha terminado el periodo de sesiones en la Cámara Baja, por ende no podremos hacer alguna iniciativa más, sin embargo estamos pidiendo que el PRI y Morena le quiten el freno a la eliminación del fuero constitucional, además sigue pendiente la designación del Fiscal Nacional porque no hemos logrado ponernos de acuerdo con un perfil que no tengan compromiso con algún partido político.”

Por último, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Unión calificó el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto como malo. “Está reprobado en materia de economía, en materia de combate a la corrupción, está reprobado en seguridad, un pésimo gobierno, por lo tanto un sexenio perdido”, informó Marko Antonio Cortés Mendoza, diputado federal.