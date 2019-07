Establecen prioridades en materia de seguridad

Guamúchil, Sinaloa.- Dando seguimiento a las reuniones del Consejo de Seguridad Pública de Salvador Alvarado para identificar y atender problemáticas que se presentan en la sociedad, la titular del Centro Estatal de Prevención de la Violencia y Delincuencia Sinaloa (Ceprevsin), Paola Iveth Gárate Valenzuela, manifestó que se encuentran trabajando para que sean los mismos funcionarios municipales, así como respresentantes de planteles educativos, sectores y diversas dependencias que participan en éstas, quienes den a conocer las situaciones y en base a esto actuar con las medidas necesarias para prevenir o combatir según sea el caso.

Señaló que desde la reunión anterior se buscaba ya traer la información como el mapa de calor, para identificar qué delitos son los que más se cometen, en qué colonias, cuáles son los polígonos con mayor índice delictivo y determinar una agenda de trabajo así como estrategias a seguir en el municipio.

Explicó que en la mesa interinstitucional del estado se puso como primer tema la situación de adicciones en planteles de educación secundaria, luego el tema de la violencia familiar y derivado de esto, se generaron las ferias de prevención, las cuales se pretende llevar a cabo también en Salvador Alvarado; además, se habló de la trata de personas, delito que se puede camuflagear muy fácil, por lo que es necesario poder identificarlo y posteriormente denunciarlo.

Funcionarios han puesto manos a la obra en temas de seguridad. / Fotografía: Ramón López EL DEBATE

En cuanto a las adicciones en escuelas secundarias, la información que manejan es estatal y para ellos se están implementando diversas estrategias, detectando alrededor de 30 planteles en la entidad que presentaban los focos rojos, una de ellas en Salvador Alvarado.

Gárate Valenzuela señala que las pláticas informativas se están reforzando con talleres y protocolos de actuación que no solamente van dirigidos a estudiantes, sino también a padres de familia, quienes a veces, debido al ajetreo del trabajo, no se dan cuenta del problema que está por ocurrir o ya se presentó con alguna adicción; asimismo, se lleva a los docentes, quienes están a cargo de los alumnos en las escuelas.

En cuanto al delito de trata de personas, no se cuenta con estadísticas, carpetas de investigación o denuncias, por lo que Sinaloa no está en la lista de entidades con índice elevado de trata, "pero lo que sí podemos observar de pronto son algunos aspectos, es un delito que se camuflagea muy fácil, podemos ver algún niño en un crucero pidiendo dinero o trabajando y no sabemos qué es lo que está detrás".