Estalla paro laboral en Cruz Roja Guamúchil por falta de pagos

Guamúchil, Sinaloa.- Inició el paro laboral en Cruz Roja Guamúchil ante la falta de pagos a más de 20 trabajadores de todas las áreas. Hasta el momento no ha habido un acercamiento de parte de la administración ni del patronato, por lo que los trabajadores seguirán en paro definitivo porque exigen una pronta solución.

Y es que éste no es el único paro que han realizado en lo que va del año, recientemente realizaron otro que en poco tiempo se obtuvo respuesta de parte del patronato y no salió a la luz pública, pero esta vez los trabajadores manifestaron no tener miedo a represalias y estar hartos y enfadados de que desde hace mucho tiempo padecen el problema de las quincenas atrasadas.

El paro inicio por la mañana y continuará hasta que obtengan un compromiso con las autoridades de la benemérita institución.

De acuerdo a la información recabada algunos de los trabajadores se le deben hasta 4 quincenas.

Por la mañana se tuvo una reunión con la administración que preside Rosa Isela Parra para exponerle la situación, sin embargo, no se obtuvo una respuesta razonable del porqué no se les ha cumplido con su salario.

Personal informo que sólo se atenderán servicios de emergencia, pero no se realizarán trasladados foráneo, ni locales, tampoco servicios como tomas de presión o inyecciones.