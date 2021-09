¡Están cansados! En Palmitas, Angostura denuncian nulas respuestas por las autoridades

Angostura, Sinaloa.- Nulas respuestas a pesar de los problemas que se cuentan en Palmitas, Angostura y los llamados a ellos a decir de sus habitantes ha sido la contestación por parte de las autoridades municipales pidiendo así sean escuchados y sobre todo apoyados.

En voz de la habitante Celina Urquidez y quién es una de las afectadas, expresó que por la calle Benito Juárez de la cual tienen alrededor de 5 años batallando, está en malas condiciones y cada que llueve se inunda pasando así por problemas críticos.

Asimismo, informó que ante la acción de haberle echado tierra a la correspondiente calle, su hogar quedó por debajo sin salida y a raíz de esta situación cada vez más se ve afectada y por más llamados que han hecho no les dan respuesta y por lo que solicitan a autoridades los tomen en cuenta.

No obstante, el síndico municipal Adrián Medina Ramos, de igual manera expuso que el problema con el que cuentan del basurón municipal cada vez más está creciendo sin tener acceso al ya que no se ha hecho nada al respecto de que se les mandé una máquina Caterpillar que se encargue de los desechos por lo que la ciudadanía continúa arrojándolos por el camino.

“Voy a tener que ir nuevamente al ayuntamiento a ver qué me dicen porque no hay respuesta y es un problema grave y ya están enteradas las autoridades y no han hecho nada al respecto”, resaltó.