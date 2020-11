Esto de las candidaturas a gobernador de Sinaloa no es kermés, señala Juan Alfonso Mejía

Angostura, Sinaloa.- Hasta hoy Juan Alfonso Mejía López no ha destapado abiertamente su aspiración a la gubernatura de Sinaloa en el proceso electoral del 2021 como ya lo han hecho varios conocidos políticos, pero se rumora fuertemente que el secretario de Educación Pública y Cultura es el "gallo" de Quirino Ordaz Coppel.

Mejía López afirma que no hay que equivocarse, pues él tiene una causa desde mucho antes del privilegio que lo invitarán a trabajar en el Gobierno del Estado, pues estaba concentrado en el derecho de aprender de los niños y después seguirá el mismo rumbo.

El funcionario estatal afirma que la política es un tema de circunstancias, hay que esperarlas y ya tomará la decisión si así lo amerita, pues tiempos traen tiempos.

En cuanto al comentario que vertiera en días pasados Sergio Torres Félix de que Juan Alfonso Mejía López era el candidato del gobernador Quirino Ordaz Coppel, el secretario de Educación Pública externó que él simplemente tiene palabras de agradecimiento por el tiempo que ha tratado a Torres Félix y le deseó mucho éxito, pues escuchó que a Sergio sí le interesa ser candidato a la gubernatura.

"Estamos en un muy buen punto para decir que esto no es kermes, no es de ahora yo, ahora ver si ami, ese no es tema, el tema es al final de cuentas qué es lo que se aspira allá afuera y luego en política tienes que aprender a ser útil y si no eres útil no estás en el lugar que corresponde, pero lo último es no es kermés.

Claro que reconozco que es un halago el que alguien me diga que se me llega a considerar o a nombrar aspirante, pero vamos a esperar al final de cuentas esos tiempos, también vamos a decir como bien lo dice mi tocayo Juan Gabriel lo que se ve no se pregunta.

Además es un buen tema decirles que yo no tengo militancia partidista, entonces sin duda sería parte de esas circunstancias que se tienen que ir valorando en el camino en dado caso que sea parte de mi circunstancia. Yo puedo decirles una cosa, haber si soy más o menos claro, yo trabajo y estoy colaborando en un gobierno de extracción priista y puedo decir que el PRI ha sido sumamente generoso conmigo", resaltó Juan Alfonso Mejía López.