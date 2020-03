Estos son los peligros a prevenir en los niños durante cuarentena

Guamúchil, Sinaloa.- Aunado a las recomendaciones de quedarse en casa para prevenir contagios ante los riesgos a la salud por la pandemia del Covid-19, el director de Protección Civil, Luis Alberto Gastélum Camacho, indicó que es muy importante seguir las medidas que se deben tener dentro de los hogares durante el periodo de cuarentena, más aun cuando en ellos se encuentran niños.

Esto dado a la consideración de que son los más frágiles en el hogar y en quien debemos extremar precacuciones de las cuales se pueda lamentar, por el hecho de que no miden el peligro y no son conscientes de lo que está pasando.

Gastélum Camacho señaló que estos deben ser principalmente en el caso si hay niños en el hogar, por lo que detalló que se debe tener más precaución en ellos porque son los que más tiempo pasan dentro del hogar por el tema de la pandemia.

“Es muy importante no dejar sobre la estufa comida caliente, así como alimentos que se les pueda tirar en el cuerpo al momento de que ellos intenten jalar los recipientes. Es importante tener en cuenta que en los contactos de luz donde los mismos pequeños del hogar puedan meter sus dedos o algún objeto como cucharas que transfieren corriente, por lo que la principal prevención si están al alcance de ellos, es aconsejable tapar los contactos de luz y tratar de cubrirlos con plásticos, lo cual es fundamental no dejar a los niños solos en casa. Siempre tenemos que tener alguna persona mayor que esté al cuidado de los pequeños, así como estar al pendiente vigilándolos para que no vayan a cometer algún accidente que pueda provocar algún riesgo o lesión que se pueda presentar en nuestras casas”, citó.

Asimismo, el director de Protección Civil explicó que en el caso de los adultos es importante hacer actividades físicas dentro de casa con los debidos cuidados, esto para pasar el tiempo llevando a cabo diferentes actividades como poner en práctica juegos mentales, destrezas mentales, la comunicación entre los mismos familiares que están habitando pues eso se ha estado perdiendo con la vida rutinaria y la misma tecnología que absorbe el periodo de relación.

“El tiempo que tenemos en casa lo podemos aprovechar para convivir en familia para crear la convivencia dentro del hogar”, dijo Luis Gastélum.

Siguiendo con todas las precauciones antes mencionadas se estima que la ciudadanía pase un lapso de cuarentena en agradable coexistencia sana, donde no se llegue a presentar ningún tipo de percances con ningún miembro de la familia, así como también esto ayudará a tomar en consideración las precauciones debidas y concientizar a la ciudadanía y con esto disminuir el posible contagio.