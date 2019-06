Estrella, can experto en drogas y explosivos

Guamúchil, Sinaloa.- Más que un can adiestrado para la detección de enervantes y explosivos, el can Estrella se ha convertido en una parte importante en la vida del cabo de Infantería. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y esta historia no es la excepción.

El cabo de Infantería Eduardo Pérez es el manejador de Estrella desde hace dos años. “Prácticamente yo la cuido como si fuera de mis hijos, porque así es, todo lo que le pase a la perra está bajo mi responsabilidad. Si se enferma hay que llevarla al veterinario, y sus cuidados están a mi cargo. Es un agente, un soldado. Tiene sus papeles como perro de trabajo, su acta de nacimiento. Y es muy importante el trabajo que realiza”, relata.

El can pastor belga empezó su adiestramiento a los ocho meses de edad. En la demostración realizada en la pista de adiestramiento, este medio pudo conocer parte del importante trabajo que realiza en labores de detección. Es una perra experta, pero su trabajo tiene un costo: su destino pertenece al Ejército. No se le permite ser madre, ni tener una vida normal como mascota.

“Se empieza con la socialización del perro con las personas y posteriormente con su especialización, la cual tarda un año para que se grabe el aroma de los explosivos y sustancias de enervantes. Nosotros entrenamos con juegos, de esa manera identifican el aroma a base de toallas, así van grabando el aroma y se les premia. Después se trabaja en la obediencia, para tener el control absoluto de la conducta del can en cualquier tipo de trabajo en que se vaya emplear al animal”, informó el entrenador Ángel Olguín Porras.

Los canes se emplean en actividades de revisión en puestos de control, aeronaves, vehículos y en paqueterías.