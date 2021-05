Estudiantes de la Región del Évora están afectados en su desempeño escolar

Guamúchil, Sinaloa.- Detrás de una pantalla de computadora, tablet o celular recibirán felicitaciones hoy miles de alumnos en la Región del Évora, en el Día del Estudiante, pero eso no es lo que más lamentan, padecen la falta de aprovechamiento escolar y falta de motivación por estudiar a distancia.

Adaptarse al nuevo sistema educativo virtual, sin contacto con el grupo y en una rutina desde casa, por comunicación a través de aplicaciones como el WhatsApp, ha sido una de las mayores dificultades que han enfrentado estudiantes del campo y la ciudad a más de un año de la pandemia.

Como consecuencia, expresaron que han sido afectados principalmente en su desempeño escolar, ya que no comprenden el 100 por ciento las clases en modalidad virtual, les falta motivación y se les dificulta resolver sus dudas con los maestros. Ésta fue la opinión general de estudiantes de nivel preparatoria y de universidad de comunidades de Angostura y de la cabecera municipal de Salvador Alvarado.

Para la estudiante de telebachillerato del ejido Capomos, Angostura, Paulina García, su experiencia en sus estudios ha sido buena, ya que ha aprendido nuevas cosas. Pero al igual que el resto de los estudiantes consultados, comparte que “a veces suelo estresarme, aunque tengo el apoyo de mis maestros al tener alguna duda”.

Gonzalo Sánchez también destacó la parte positiva de la educación en línea: “es un nuevo modo de adquirir los conocimientos más allá de lo tradicional”, pero también se dice afectado en su desempeño escolar. “Hay menos participación en las clases, falta motivación para entrar a las clases, y la verdad, a veces da flojera entrar, porque no se logra escuchar bien y no se comprende bien la clase, no es la misma de manera presencial”.

Pero si los estudiantes de las ciudades enfrentan dificultades con la señal de internet en algunas ocasiones, esto es un problema mayor para los habitantes de comunidades, como al universitario José Ángel Chávez, del sexto semestre de la Licenciatura de Mercadotecnia.

“En mi punto de vista como estudiante, al ser de una comunidad rural, considero que uno de los problemas más frecuentes es la conexión a internet, ya que la señal no es muy buena. Además de que al momento de que los maestros explican no queda 100 por ciento claro el tema de la clase. Aunque en general la modalidad virtual me gusta porque evito trasladarme hasta la ciudad donde estudio y ahorro tiempo que puedo invertir en otras actividades”.