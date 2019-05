Estudiantes festejan hoy su día con actividades

Guamúchil, Sinaloa.- Música, baile, eventos culturales, entrega de bandas y presentación de reynas, son parte de las festividades que se realizan hoy, por el día del estudiante, en secundaria, prepratoria y universidad.

Cientos de alumnos celebran cada 23 de mayo el día del estudiante. Aunque la conmemoración de la fecha en nuestro país data de 1929, en nuestro municipio se estima que los festejos se realizan desde la apertura de las primeras escuelas secundarias. En honor a todos los estudiantes hoy en su día, se muestra un breve recorrido de cómo eran los festejos hace décadas y cómo se celebran hoy.

De acuerdo a los testimonios de la época, a finales de 1950 se realizaban más convivios y actividades escolares que fiestas. Y en horarios matutinos. Así lo recuerda el profesor ya jubilado, Roberto Eliseo Bernal Zúñiga. “Tengo los mejores recuerdos de estos festejos en mi etapade secundaria, de 1958 a 1960. En mi escuela se realizaba primero la elección de la reyna, pero se aprovechaba el día para dar espacios a los alumnos con talento, al que cantaba o declamaba, se hacían concursos de baile en pareja. Y también una comida”.

“Ahora es muy diferente, sin que tenga que ser negativo. Pero lo esencial del estudiante no ha cambiado, son muy alegres, activos. Debemos apoyarlos, estimularlos, más que criticarlos. No debemos satanizarlos”, expresa Bernal Zúñiga.

Pero no todo es festejo, muchos jóvenes tienen que estudiar para trabajar. Ellos merecen un doble reconocimiento. Como Alfredo Loaiza Pérez, de 18 años de edad, que cursa el segundo grado de preparatoria: “Yo me pago mis estudios. Trabajo en una papelería durante la semana y los fines de semana reparto volantes. Me esfuerzo mucho, porque no es fácil estudiar y trabajar. Mi mensaje a los estudiantes es que valoren lo que batallan sus padres para que ellos estudien”.