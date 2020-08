Ex Oficial Mayor señala al alcalde de Mocorito de querer hacer actos que no están permitidos

Mocorito, Sinaloa.- Tras la entrega de la carta de renuncia a la oficialía mayor, Ylsa Espinoza Castro, aseguró que la solicitud de la separación de su cargo por parte del Presidente Municipal de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, fue a causa de que no estuvo de acuerdo con el despido injustificado del ex director de Ecología, Walter Pérez.

“Lo despidió por motivos personales y eso no está bien, yo no voy a hacer cosas que no están dentro de mis funciones”.

Agregó que el presidente quería que se hicieran actos que no están permitidos y que ella le recomendaba a Galindo Castro, que resolviera sus problemas personales con los funcionarios fuera de la oficina.

Consideró haber hecho un buen trabajo dentro de la administración por lo cual dijo irse contenta con ella misma, pero que en cuanto a la administración que encabeza Galindo Castro, comentó sentirse muy decepcionada.