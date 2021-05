Ex activistas del PRI se unen al proyecto de María Elizalde en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- El proyecto de la candidata a la alcaldía de Mocorito por la coalición PAS-Morena, María Elizalde Ruelas, recibió nuevas incorporaciones para apoyarla en su trabajo de campaña, siendo estas personas ex activistas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes han optado por trabajar a favor de ella.

Entre las figuras que se unieron a la campaña de Elizalde Ruelas están Irma Josefina Castro Sosa, quien fue activista política del PRI por mucho tiempo, así como en su momento candidata a regidora; Jesús Ramón Valenzuela Carrillo, promotor del PRI, quien estuvo trabajando para ese partido en el 2018; Abelino Gámez, ex secretario general del PRI; Octavio Velarde, ex regidor del PRI; Celestino Leyva Medina, ex síndico priista en dos ocasiones de la sindicatura de San Benito; Macrina López Dueñas, reconocida activista política en la región sur del municipio, en Pericos; Dulce Jazmín Velázquez Estrada, quien fuera encargada de finanzas del PRI en 2018; así como Marcio Estrada Leyva, quien en 2018 fue presidente del PRI.

Al respecto, la candidata dijo sentirse muy agradecida por el apoyo de los compañeros que se están sumando a este proyecto, pues afirma que han logrado constatar la aceptación de la ciudadanía al platicar con ellos durante las visitas que se hacen casa por casa y quienes ahora se unen a la campaña lo hacen para manifestar el apoyo hacia ella como candidata a la presidencia municipal.

“Reconozco el trabajo de cada uno de ustedes, hombres y mujeres de mucho trabajo, de mucha valía y que ahora se suman a este proyecto y que todos los días, así como ellos, vamos sumando más personas; en esta ocasión ellos lo están haciendo público, pero todos los días de manera personal nos lo hace saber la gente en sus casas”, señaló.

