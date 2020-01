Ex alcalde Flavio Sánchez no niega interés de regresar

Guamúchil, Sinaloa.- El ex alcalde sustituto de Salvador Alvarado, Flavio Sánchez Rivera, no descarta su reincorporación a la administración municipal en un próximo periodo de gobierno.

“Por la misma línea partidista”, no niega su interés de ser parte de la nueva administración que resulte de las elecciones del 2021. Se mantiene con buena expectativa ser considerado por su partido para ser parte del equipo cercano del próximo alcalde o “alcaldesa”, porque no se puede descartar esta opción de que la sorpresa pueda ser una presidenta y no un presidente quien dirija los rumbos del municipio. En una larga charla con el exfuncionario, no descartó sus aspiraciones.

Habló también del contexto político electoral que va agarrando forma. Con voz segura dijo: “Habrá nuevas caras”, pero no mencionó nombres. Coincide en que los nuevos rostros que aparecerán en el escenario serán perfiles que no serán impuestos por “dedazo”, porque eso ya se acabó, afirmó.

“Ahora los candidatos no vienen de arriba ni siquiera del partido, los elige la gente”, respondió, pero ya el tiempo será el encargado de confirmar dichas aseveraciones.

Volviendo al tema de su evidente interés de colocarse en un puesto directivo en las arcas municipales, Sánchez Rivera se mantiene activo y listo, pero no mencionó más detalles.