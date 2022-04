Ex candidato de Tamazula, Salvador Alvarado, no impugnará la elección, no quiere más divisionismo

Guamúchil, Sinaloa.- Con la intención de no provocar más división y prevalecer la armonía el ex candidato a síndico de Villa Benito Juárez (Tamazula), Salvador Alvarado, Leonel Mejía Duarte, aseguró que no impugnará el proceso de elección.

Toda vez que el ex aspirante dijo que desde el día de la votación interpusieron un recurso de inconformidad cuando se enteró que la fotografía que había entregado al auxiliar del Secretario del Ayuntamiento, Roberto Valenzuela, no era la que aparecía en la papeleta electoral.

“No vamos a impugnar la elección, no queremos que se divida más el pueblo, lo que se busca es que reconozcan que si entregamos la foto para la boleta” dijo Mejía Duarte.

Por su parte el representante del candidato Luis Antonio Higuera reconoció que se ha generado una guerra sucia en torno a esta situación, sin embargo no se está solicitando que se reponga el proceso, solo que se reconozca que se hizo la entrega de la documentación como fue solictado y que tal vez fue un error.

“Sabemos que se recibieron 8 expedientes de cada una de las sindicaturas y es probable que haya existido algún error involuntario” comentó.

El ex candidato manifestó que salir a dar una declaración en torno a este proceso va encaminado a brindar la tranquilidad al pueblo, porque son dos familias grandes y esta situación ha generado divisionismo en el pueblo.

Si bien es cierto que el resultado pudiera tener un variante, aseguran que ellos promocionaron al candidato y toda la estrategia para la votación es que se decía, que en la boleta vendría la foto del candidato con la camisa blanca y el sombrero, y fue todo lo contrario se puso una foto con una camisa a cuadros y sin sombrero.