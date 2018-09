Ayuntamiento no ha cumplido con el convenio y ex funcionarios

Angostura, Sinaloa.- Ex trabajadores del Ayuntamiento de Angostura acudieron a la comuna para exigir la liquidación que aún se les adeuda luego de que el pasado mes de marzo fueron despedidos por el entonces, presidente interino Eleazar Bojórquez Camacho, sin embargo, de nueva cuenta fue en vano, el presidente municipal no se encontraba en la comuna.

Al menos, nueve ex empleados llegaron al Ayuntamiento porque habían sido citados, igual que otras ocho veces anteriores pero no fueron atendidos. Emma Inzunza Castro originaria del campo pesquero La Reforma, informó que en repetidas ocasiones ha tenido que viajar desde su comunidad a la cabecera porque son citados, sin embargo, a la hora de que van a hablar con la autoridad, estos no le dan respuesta favorable o de plano se esconden.

Lea también: Módulo V-I presume maquinaria nueva

"Yo también soy una de las despedidas injustificadamente por cuestiones políticas, nos dieron a conocer un convenio, al menos a mi me dieron la mitad y en un mes más me darían el resto, esto fue desde mayo y ya no han dado nada de dinero, otros compañeros no les han dado nada. Ya hemos asistido en siete u ocho ocasiones y nos evaden, en ocasiones nos dicen que el tesorero no está, pero si se encuentra al interior de las oficinas. El presidente nos dice otra cosas, total nos tiene a puras vueltas y no está fácil venir desde tan lejos y no está fácil. A mi me despidieron desde mayo y no es hora que me den la liquidación", informó.

Por su parte, María Victoria Armenta Vega, puntualizó que este tema es una injusticia y todo es por motivos políticos y sin justificación, ponderó que existe un convenio el cual lo firmó el presidente interino en aquel momento, Eleazar Bojórquez Camacho.

"Nosotros estamos peleando nuestros derechos, que nos cumplan, si no nos va a liquidar que nos lo diga la verdad porque no tenemos el recurso para estar viniendo a cada rato, en pocas palabras se está riendo de nosotros. Ahorita estamos reunidos ocho, pero somos más los que estamos en este tema", ponderó.