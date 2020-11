Ex funcionarios de Angostura comparecen ante ASE por faltas graves

Angostura, Sinaloa.- El Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Angostura se encuentra dando seguimiento a faltas graves cometidas por dos funcionarios en la administración pasada, al mando de José Manuel “Chenel” Valenzuela López.

Las faltas graves o no graves en que incurra un servidor público durante una administración de gobierno no prescriben aun cuando el servidor público ya no pertenezca al Gobierno o haya culminado la administración.

Tal es el caso de dos funcionarios durante la administración de José Manuel Valenzuela López.

Los servidores, de los que no se conoce su identidad ya que se encuentran en proceso de investigación ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), no solo cometieron una falta, sino varias, cada uno, entre graves y no graves.

Los casos fueron notificados a la Sindicatura de Procuración y remitidos al OIC para atender los exhortos de la ASE, informó el titular del Órgano Interno de Control, Pragedes Angulo Higuera.

De acuerdo a la información recabada, los exfuncionarios ya han comparecido ante el Tribunal Superior de Justicia, pero el proceso aún no ha llegado a término resolutivo. Las faltas cometidas son graves y no graves.

El titular del OIC, Pragedes Angulo, enfatizó en que en su área no se omiten las faltas y se está trabajando para hacer valer la Ley de Gobierno Municipal. Parte de la vasta labor que realizan consiste en atender los exhortos que les hace llegar la Auditoría, cuyo mandato se debe cumplir en tiempo y forma.

Es importante destacar que la figura de Órgano Interno de Control se crea en el año 2018 en la Ley de Gobierno Municipal, con autonomía técnica para atender los asuntos relacionados con la Ley de Responsabilidades Administrativas.

“Estamos sujetos a ser sancionados si omitimos los mandatos de la ASE, y a muchos no les ha caído el veinte de las facultades que tenemos, como inhabilitar funciones de primer nivel, hasta sanciones”, precisó el funcionario.