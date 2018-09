Ex gerente de Jumapaang explota contra Presidente Municipal y Regidor

Angostura, Sinaloa.- El ex gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), Juan Guadalupe García López acusó públicamente al presidente municipal José Manuel Valenzuela López, así como al regidor presidente de la Comisión y Hacienda, así como ex presidente municipal interino Eleazar Bojórquez Camacho de intentar sobornarlo para desviar recursos por el orden de un millón de pesos.

Asimismo el ex funcionario quien atribuye su despido a que no aceptó lo ante comentado, dijo que se le informó al presidente del grave problema que existe por el alto número de personal en la Jumapaang, "primero me dio luz verde para hacer recorte y ajustes con el personal, pero días después me llamó diciendo que los padrinos de quienes estaban en la Jumapaang le habían dicho cosas y me pidió que ahí parara todo, porque quedaría mal políticamente", mencionó García López.

El ex titular de la Jumapaang, informó que se va con la frente en alto por el trabajo que realizó en el tiempo que le tocó estar al frente, sin embargo, ponderó que lo que se hizo (destituirlo) no fue de su agrado. Informó que todo empezó cuando no acepto la propuesta de José Manuel Valenzuela López y Eleazar Bojórquez Camacho quienes le preguntaron con cuánto dinero salía del problema con el sindicato.

"Les informe que con 200 mil peso podía llegar a un acuerdo, ellos me dijo entonces que me enviarían un millón de pesos, yo tomara 400 mil pesos (200 mil para el sindicato y los otros 200 para mi) y los 600 mil restantes se los regresará, ellos se los repartirían 300 y 300 mil pesos. Yo no acepté y eso creo que fue el porque de mi destitución, yo les he pedido que me digan un porque y nadie ha digo algo real o comprobado", comentó.

Agregó que no es lo único que han realizado, y dijo que durante el tiempo como presidente interino, Eleazar Bojórquez Camacho, hizo movimientos con las quincenas por lo tanto logró enriquecerse de manera ilícita o como sería posible la compra de vehículos del año cuando antes de estar en la vía pública no tenía la solvencia económica para eso.

El ex gerente dijo que el presidente municipal no tiene palabra y nunca lo ha tenido y a pesar que ambos militan en el PAS, está consciente de la clase d político que es José Manuel Valenzuela López.