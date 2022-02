Ex policías de Angostura siguen en la espera de resolver su falta de seguridad social 

Angostura, Sinaloa.- Ex policías del municipio de Angostura, Sinaloa, tendrán que seguir esperando por algún tiempo indefinido la solución a su falta de seguridad social, ya que según se había acordado con el tesorero del Ayuntamiento, Heriberto Tapia Armenta, el día de hoy se llegaría a una conclusión, el municipio les apoyaría con un 50 por ciento, sin embargo, esto no se concretó porque les ofrecen cotizar con un salario mínimo, mencionó Carlos Carranco Camacho, abogado de los ex policías.

También señaló que en esta última asamblea se llevaron una desagradable sorpresa, porque les indicaron que podrían apoyarles con un seguro médico básico y con una cotización basándose en el salario mínimo, que difiere en un 60 a un 70 por ciento al sueldo con el que venían cotizando los expolicías, puesto que es con lo que se había planeado en la anterior reunión.

El abogado dijo que esto no es conveniente, porque es un seguro muy básico, tanto que no cubre sus necesidades y deja desprotegida a la familia de los afectados, mismos que se encuentran desesperados, porque según han mencionado se encuentran desesperados porque en su hogar habitan personas con alguna discapacidad o se encuentran en la espera de alguna cirugía importante, por lo que continuarán en busca de una solución.

