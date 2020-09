Ex policías de Mocorito insisten y piden el 70 por ciento de la deuda

Mocorito, Sinaloa.- Siguen en la lucha de exigir el pago que les corresponden los ex policías del municipio de Mocorito y piden que se les pague el 70 por ciento de la deuda, cuando el Ayuntamiento les quiere pagar el 40.

El abogado defensor Enrique Román Gastélum, dio a conocer que acudieron al tribunal en la ciudad de Los Mochis, de donde han salido con buenas expectativas debido a que los insistentes planteados por los ex elementos de Seguridad no fueron controvertidos por el Ayuntamiento del Pueblo Mágico, cuando anteriormente aseguraban que se les estaba cobrando algo que ya se había pagado. Cabe mencionar que el abogado afirmó que el Ayuntamiento se quiere aprovechar de la necesidad y no pagar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Nosotros metimos nuestra planilla de gastos y se le hizo llegar al Ayuntamiento y no objetaron nada. Prácticamente ya se resolvió el incidente planteado por parte nuestra”.

Aseguró que el Ayuntamiento ya no tiene otra opción que pagar la planilla de gastos de los ex policías y él considera que para estos momentos a las autoridades municipales les tuvo que haber llegado un requerimiento sobre la cantidad líquida.

“Ellos dicen que es excesiva y que es pagar demás. Obviamente no quieren pagar tal cantidad”, citó.

Expresó que lo que buscan en el Ayuntamiento es aprovecharse de la necesidad de las personas, más de las viudas porque son quienes no cuentan con un empleo y además no tienen quien les brinde un ingreso ya que sus esposos fallecieron.

Por último también dijo que el ex tesorero, Jaime Enrique Ángulo, se fue por la puerta de atrás y que no les resolvió absolutamente nada.