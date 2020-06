Ex policías de Mocorito se manifiestan ante el gobernador del estado

Mocorito, Sinaloa.- Esta tarde, ex policías de Mocorito que fueron despedidos en la administración de José Eleno Quiñónez López, se manifestaron con pancartas en mano frente al domicilio del alcalde, Jesús Guillermo Galindo Castro, donde se encontraba también el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, a quien esperaron pacientemente hasta que salió a la calle para exponerle su situación.

El ex agente Roque Castro le expuso al mandatario estatal que tienen una sentencia de hace dos años y medio por lo que buscan una respuesta y que se cumpla con lo que ellos piden; asimismo, expresó que han acudido al Tribunal últimamente pues con las autoridades municipales llevaban un año sin tener contacto, el cual consiguieron después de la manifestación realizada el lunes de la semana pasada en Los Mochis.

El tesorero del Ayuntamiento, Jaime Enrique Angulo López, mencionó que los atendieron en esta semana y llegaron a un acuerdo de que este miércoles se les va a presentar una propuesta por parte del jurídico del municipio y, en caso de que no estén de acuerdo, buscar una solución.

El gobernador escuchó con atención a los ex policías. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

"La sentencia se va a cumplir, en su momento llegó, pero llegó direccionada a Seguridad Pública y a C4, por lo que nosotros hemos asumido esa responsabilidad y estamos tratando de negociar porque no llegó una sentencia dirigida a nuestro presidente ni a un servidor y es por eso que se les ha complicado, pero nosotros hemos estado en la mejor disposición de dialogar con ellos, es como la séptima u octava vez", señaló.

Ante esta situación, el gobernador Quirino Ordaz exhortó a los manifestantes a esperar la fecha de la propuesta que les presentarán para que puedan tomar una decisión, "hay que escuchar bien lo que van a proponer", dijo.

Por su parte, el ex policía Daniel Serrano Duarte, expresó que la idea es que no salieran con la misma respuesta de siempre, por ello fueron en busca del gobernador del estado, pues hace poco más de un año que se reunieron con las autoridades municipales les hicieron una propuesta de una tercera parte, "la verdad es un abuso y por eso no queremos parar, no vamos a parar la lucha, si no nos dan la propuesta el día miércoles, vamos a seguir manifestándonos, así vayamos al Congreso, así vayamos a Gobierno del estado, a donde tengamos que ir pero no vamos a parar".

