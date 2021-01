Ex policías de Mocorito siguen firmes en la lucha por su liquidación

Mocorito, Sinaloa.- Ex policías municipales de Mocorito, que supuestamente fueron despedidos de manera arbitraria e injusta, siguen firmes en la lucha por su liquidación y afirman que no desmayarán su esfuerzo hasta conseguir el objetivo dado a que cuentan con una resolución a favor, la cual el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro no ha querido reconocer como tal y por tal motivo el problema ya va a cumplir seis años, y lo peor del caso es que no se ven condiciones para que todo se vaya a resolver en lo que queda de la actual administración.

Ante esta situación, que por momentos se ha tornado desesperante para muchos al no llegar a un acuerdo entre afectados y autoridades, Daniel Serrano comenta que a lo mejor el presidente municipal necesita ver una manifestación más fuerte para entrar en razón o irse directamente al Congreso del Estado en busca de apoyo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Yo soy de la idea que vayamos al tribunal para hacer presión, llevarles un pastel y repartirlo entre todos los que estén ahí porque ya se van a cumplir seis años de la demanda y haber para cuando se les ocurre finiquitarlo, pues el proceso sigue porque puras trabas se han vuelto”, declaró el ex agente.

Dio a conocer que primero era el Magistrado, después de sus secretarios y ahora del Ayuntamiento, lo que indica que el presidente es el que le ha estado dando vueltas a la problemática, por lo que acusa que quiere que tiren la toalla y acepten lo que les ofrecen.

“Pese a todo lo que hemos pasado no perdemos la fe en que vamos a lograr buenas cosas, esperemos en Dios que pronto nos hagan justicia del abuso que cometieron en su momento, eso es lo único que esperamos.

Para ya terminar con todo esto le hemos dado opción al alcalde, pero no salimos de donde mismo, no hay por parte del alcalde una forma de querer solucionar la situación. Él habla y dice que está en la mejor disposición, que va a buscar la manera de ayudar y todo, pero en realidad no lo hace, le saca al asunto, incluso el abogado del Ayuntamiento me ha dicho que le han cancelado varias reuniones con el presidente, le dan fecha y hora y llegado el momento le cancelan.

Leer más: Mentes Ganadoras motivarán a jóvenes de Mocorito a hacer historia

En una plática que tuvimos les dijimos que estaba bien, que volvíamos a trabajar pero que nos respetaran la antigüedad, esto para que no nos liquidaran a como viene en la sentencia y que se terminara el conflicto, esto no era lo que buscábamos, pero aceptábamos la idea y no aceptaron, querían que todo partiera de cero.

Hasta hoy nadie, de los siete que somos, pero tres expolicías ya fallecieron y sus viudas siguen en la lucha, ha llegado a un acuerdo con las autoridades y lo lamentable es que entre más tiempo pase esto el abogado está ganando y el Ayuntamiento perdiendo diario una buena suma”, afirma el exagente afectado, Daniel Serrano.