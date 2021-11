Excandidatos a alcaldía de Salvador Alvarado en la actividad privada

Guamúchil, Sinaloa.- A cinco meses de haber cerrado el proceso electoral en donde se eligió a un alcalde por Salvador Alvarado, la actividad política y pública de los seis aspirantes parece que se difuminó, y se quedaron en la actividad privada todas sus acciones.

Los seis excandidatos a la alcaldía de Salvador Alvarado, que contendieron con el actual presidente municipal Armando Camacho Aguilar, no están ejerciendo algún cargo público ni tienen propuestas de incorporarse a alguna de las administraciones de los gobiernos de la región del Évora. En la consulta a cada uno de ellos y ellas respondieron a qué se dedican actualmente, si continúan en el partido político que encabezaron en campaña y las expectativas a futuro de participar de nuevo en un proceso electoral.

Entre las actividades laborales que ocupan destaca la comercial cuatro son comerciante y una parte de ellos cuenta con una larga trayectoria en el sector productivo y comercial. Como el también dirigente de los cacahuateros, Paciano Mojardín, que contendió por Movimiento Ciudadano, continúa como productor agrícola y es su principal medio de sustento. Aleida López, de Redes Sociales Progresistas, es comerciante desde hace 30 años. Sobre su labor en el partido comentó que no se encuentra activa porque el partido no ha recuperado el registro. Pedro Heráldez se dedica al comercio y no ejerce cargo público.

El excandidato de Fuerza por México, Alfredo ‘el Facilito’ Gaxiola, combina su trabajo como comerciante con su actividad al frente de la Asociación ciudadana, Unidos por Salvador Alvarado. Solo dos de las candidatas no desempeñan una actividad comercial. Ana Cristina Irízar continúa afiliada al Partido Verde Ecologista de México, ejerce su profesión de abogacía, es abogada litigante, y no tiene planes por el momento de asumir otra responsabilidad en la función pública.

Está enfocada en la prestación de servicios privados. La abanderada del Partido Revolucionario Institucional, Liliana Cárdenas, informó que continúa en el partido y está fuera del servicio público, pero se desconoce cuál es su ocupación actual después de que entregara su renuncia como gerente de una radiodifusora en Guamúchil. Sin propuestas de cargos públicos se encuentran los seis excandidatos, pero puede haber sorpresas.