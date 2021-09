¡Excelente! Satisfactorio regreso a las aulas en escuela secundaria de Angostura

Angostura, Sinaloa.- Este lunes finalmente se dio el regreso a clases presenciales en la escuela secundaria Adolfo López Mateos, en la cabecera municipal de Angostura, lo cual se llevó a cabo de manera ordenada, bajo los protocolos necesarios y fue todo un éxito, señaló el director del plantel, Ramón Fernando Castro Castro.

Para llevar este proceso de forma adecuada, el personal puso en marcha las diversas medidas indicadas por el Sector Salud para prevenir contagios, por lo que en las aulas los lugares de los alumnos fueron separados por 1.5 metros de distancia y se presentó casi el 50 por ciento de la matrícula de la escuela, mientras que la hora de entrada fue distinta para cada grado con el fin de evitar aglomeraciones en la entrada.

“Tenemos buena respuesta, hay dispensadores de gel, hay señalización en todas las aulas, lavamanos portátiles, creo que cumplimos con todos los requisitos que pide la Secretaría de Salud para poder regresar a clases presenciales, el motivo es que es escuela de concentración, un 70 por ciento de mis alumnos viene de campos aledaños, no hay internet, no hay dinero, entonces, la mejor forma de atenderlos y brindarles la educación es de forma presencial para nosotros”, expresó.

Asimismo, explicó que los alumnos de primer grado asistieron en su totalidad, mientras que entre los de segundo y tercero los padres de familia todavía tienen temor de enviarlos, por lo que Castro Castro confía en que con este paso que han dado se genere la confianza para que asistan en los próximos días.

Los estudiantes estarán asistiendo un 50 por ciento lunes y miércoles, los que llevan apellidos de la A a la M, mientras que el resto, con apellidos de la N a la Z, acudirán los días martes y jueves, mientras que el viernes las actividades seguirán siendo en la modalidad virtual. También, se indicó que se cuentan con recesos escalonados para los distintos grados con el fin de evitar aglomeraciones, por lo que los alumnos de primero salen de 7:45 a 8:30 horas, los de segundo de 8:30 a 9:15 y los de tercero de 9:15 a 10:00.

En el plantel se cuenta con un monitoreo muy completo con cámaras de videovigilancia en todas las aulas y espacios, además de medidores de CO2 en las aulas, por si se saturan los niveles de oxigenación, sacar a los alumnos por un lapso de 5 minutos para ventilar el espacio.

Por su parte, el secretario de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, manifestó que el regreso a las aulas sigue siendo a consideración de cada director y es decisión de los padres de familia enviarlos.

Además, en el tema de que la falta de internet o acceso a un dispositivo electrónico y cómo puede repercutir en el abandono escolar, el funcionario estatal expresó que lo importante no es la cifra sino el factor que está afectando, “efectivamente, a muchos el tema de la distancia pues ya no les beneficia esta educación a distancia o cuando estar trabajando con cuadernillos ya no es suficiente, así es que algunos maestros, y así nacieron los Centros Comunitarios de Aprendizaje, optaron mejor por convocar a los niños, así fuera ciertos niños y ciertos días, y eso es lo que nos permitió recuperar a 53 mil niños en el ciclo escolar anterior”.