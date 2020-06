Exhortan a Gobierno de Salvador Alvarado a atender a migrantes ante el COVID

Guamúchil, Sinaloa.- La presidenta de la Casa del Migrante, Daría Valenzuela, hizo un llamado a las autoridades de Salvador Alvarado a tomar cartas en el asunto en la atención a los migrantes, porque aunque son pocos, la mayoría de los que pasan son familias con hijos pequeños y se quedan unos días en la ciudad.

Y al no haber hoteles ni un albergue dónde resguardarse, también se exponen al contagio del COVID-19. En la publicación a través de redes sociales solicita un lugar dónde atender a esta población, porque ganas hay muchas de ayudar.

Así lo manifestó: “Lo preocupante es: ¿dónde sigue quedando esta lucha? Hay familias con niños, ¡por Dios!, ¿dónde duermen?, ¿dónde se asean?, ¿dónde hacen sus necesidades si no hay hoteles en servicio? No tengan miedo, autoridades, lo único que yo pido es un lugar para establecernos, y es ahí donde podrán quedarse el tiempo necesario. No les pido nada más porque afortunadamente tengo muchos colaboradores que se integrarán. No les pediremos apoyo, ni que bajen recursos, porque somos la ciudadanía misma quienes lo haremos”.

Y al señor gobernador le expone lo siguiente: “Usted me escuchó y me prometió que estudiaría el asunto. Sigo esperando”, expuso la activista Daría Valenzuela.

Te puede interesar:

Coronavirus Sinaloa: Últimas noticias de hoy 5 de junio sobre el Covid 19

Prenden fuego a policía en manifestación por caso Giovanni López

AMLO niega acusaciones de Alfaro por caso Giovanni López