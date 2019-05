Exhortan a recuperar la confianza en la autoridad

Guamúchil, Sinaloa.- Se llevó a cabo la instalación y toma de protesta del Consejo Municipal de Seguridad Pública del municipio de Salvador Alvarado con una multitudinaria asistencia de autoridades de Seguridad Pública, funcionarios estatales, representantes de sectores sociales, productivos y ciudadanos.

El mensaje de bienvenida fue expuesto por la titular del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia (CEPREVSIN), Paola Gárate, quien destacó la importancia del trabajo coordinado de todas las instituciones vinculadas a materias de prevencion social y participación ciudadana. "Este es un tema transversal y, por ende, la solución va también de manera interinstitucional e intersectorial", señaló.

El secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo Alcántar, fue claro y directo al señalar que está presente la falta de confianza de la sociedad hacia las autoridades, del reconocimiento de la realidad se tiene que partir para avanzar en el proceso de dignificación del papel policiaco.

"El consejo se cordinará en temas de prevención y acciones que puedan coadyuvar en el mejoramiento de los índices delictivos y de inseguridad en el estado. Este consejo es una entidad donde se convocan todas las instancias que tienen que ver con tareas de seguridad pública. La función principal es preventiva, pero es fundamental la participación ciudadana porque la autoridad no puede sola, se requiere del involucramiento de la sociedad para hacer efectiva la labor de las instituciones de gobierno. Tenemos que reconocer que no hay confianza de la sociedad hacia la autoridad, no solo desconfianza a los policías, sino a las autoridades. Tenemos que recuperar la confianza y fortalecer a la autoridad municipal para tener mayores índices de seguridad en Sinaloa", exhortó el secretario estatal.

En el evento se realizó un reconocimiento al profesor Manuel Ramón Dena Herrera por su destacada labor de participación en la materia. Dena Herrera dedicó unas palabras de agradecimiento y aprovechó para reconocer el trabajo de sus colegas que han contribuido a la comunidad.

Siendo las 15:05 horas se dió por clausurado el protocolo por el secretario del Ayuntamiento, Roberto Valenzuela Leal, quien expuso en su mensaje que este no será un consejo más sino que será muy activo.