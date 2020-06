Exhortan en Salvador Alvarado a extremar cuidados con los desechos biológicos

Guamúchil, Sinaloa.- Los desechos biológicos infecciosos, como lo son los cubrebocas y los guantes utilizados por la contingencia del COVID-19, han ido incrementando, esto al ser que los ciudadanos los arrojan a las calles después de utilizarlos, sin percatarse del gran riesgo de infección que causan al no manejarlos correctamente.

Idelfonso Urías Cervantes, director del Centro de Salud de esta ciudad, manifiesta que lamentablemente existe mucha falta de educación, pero principalmente de prevención.

“Las personas tiran los cubrebocas, como los plásticos de los guantes, sabiendo que éstos no se deshacen y están contaminando el ambiente, como bacterias y virus, y con ello causando un gran problema, porque no son materiales biológicos que se van a degradar, no dejan de ser plásticos que tienen periodo de vida, hasta de años, para poder que éstos se deshagan”, citó.

Como un claro ejemplo de educación y conciencia, el director del Centro de Salud puntualizó que los cirujanos dentistas desde el primer día que entran a la clínica portan el cubrebocas, guantes y lentes, por lo que ellos prevén el cuidarse tanto ellos mismos como a los pacientes de cualquier enfermedad contagiosa, mismos materiales que desechan en lugares que no puedan afectar tanto, como a los demás ciudadanos, ni prolongando mayor contaminación.

Urías Cervantes extendió un llamado a la ciudadanía a ser cuidadosos con los desechos de los cubrebocas y los guantes, así como que entiendan que este material cuenta con tiempo de uso.

Añadió que luego de usarlos como medida de precaución y un manejo correcto de ellos, es que se deben desechar en los lugares correctos, o buscar los medios para entregarlos a una institución médica donde están recogiendo los desechos contagiosos.

Idelfonso Urías Cervantes enfatizó que la intención de este llamado es conscientizar a la sociedad de que el tirar en las calles, o ya sea dentro de los mismos hogares, causan un foco rojo de contaminación, es por ello que extiende la invitación a ser precavidos y cuidarse y que todo lo que se vaya a desechar lo junten en una bolsa.

Para finalizar Idelfonso Urías Cervantes reiteró que es muy importante que la población en general y el área médica tengan un poco de conciencia. “Esta pandemia nos va a servir de educación para enseñarnos a trabajar de manera correcta, son muchos los detalles que esta pandemia nos está descubriendo, como toda la ineficiencia educativa que tenemos en prevención, y una de las recomendaciones para no estar desechando tanto es que se compren de varios”.

