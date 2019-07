Exige que la ASE sea firme en las sanciones para políticos

Angostura, Sinaloa.- Ante las inconsistencias que han surgido en el manejo de los recursos públicos por administraciones anteriores en el Ayuntamiento de Angostura, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez le exige a la Auditoría Superior del Estado (ASE) hacer realmente su trabajo y aplicar sanciones que en verdad le duelan al político que incurra en alguna falta, pues de esta manera las autoridades tendrán credibilidad ante la sociedad, ya que actualmente la desconfianza impera en los que administran al municipio.

Montoya Martínez detalla que lamentablemente la ciudadanía no se siente segura de sus autoridades, porque pese a ser descubiertos en malos manejos del dinero por la Auditoría, simplemente no pasa nada.

“Nosotros como autoridad municipal solamente estamos administrando el recurso, y creo que es muy justo que si yo cometo una falta debo de dar cuentas claras tanto a la Auditoría como a la sociedad.

Actualmente la Auditoría nos arrojó que un recurso de aproximadamente 12 millones de pesos no está bien claro, no está respaldado por los procesos que se deben de seguir, pues no hay un sustento que avale en qué se invirtieron, y debido a eso se tiene que empezar un análisis de las obras que se hicieron, dónde se hicieron, y constatar que la propiedad la tenga la persona que en realidad fue la que lo solicitó, en fin, son observaciones que nos hace la Auditoría.

Nosotros como autoridades tenemos que buscar darle certeza y transparencia al manejo de los recursos públicos, y lo lamentable del caso es que ya ha habido en la historia del municipio dos o tres funcionarios que ya estando fuera de la administración han tenido que regresar dinero para no ser sancionados. En la actualidad lo que necesitan los gobiernos y los políticos es que realmente las instituciones como la ASE hagan su trabajo como debe de ser, y quienes resulten responsables de malos manejos ponerle sanciones buenas, porque si no, el tema administrativo, político y el liderazgo no tienen credibilidad, la gente desconfía y no se siente segura de sus autoridades, porque no pasa nada, y ellos quieren ver que se les haga algo por los malos manejos que hicieron”, comenta la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.