Exigen aumentar la seguridad ante Covid en sindicaturas de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- A pesar de que en las sindicaturas del municipio de Salvador Alvarado no se concentran en gran cantidad los contagios, la población parece relajarse y olvidar que aún los municipios del estado Sinaloa se mantienen en semáforo rojo.

Aún cuando la población de las comunidades que integran las dos sindicaturas que tiene el municipio de Salvador Alvarado: Villa Benito Juárez y Cacalotita son pequeñas con el anuncio oficial del regreso a la normalidad en estados con semáforo en verde, los ha llevado a una movilización que no concuerda con el rojo del semáforo en Sinaloa.

El síndico de Villa Benito Juárez, mejor conocido como Tamazula segundo informó que la afluencia de personas varía según los horarios sin embargo es menos lo que ha traído menor número de contagios.

“Durante la mañana se ve un poco más solo en comparación con las tardes donde las personas están saliendo un poco más de sus viviendas. Ya se retiraron los filtros sanitarios instalados en los accesos a la sindicatura. Sobre las medidas de protección personal son las personas adultas a quiénes se les ve portar más el cubrebocas”, dijo el síndico Francisco Vega.

Expuso que lo que urge en esa comunidad es la nebulización porque están aumentando en cantidad la presencia de moscos y eso sí es preocupante ya que al Covid-19 se le sumaría el dengue.

Por su parte en la sindicatura de Cacalotita hasta el momento no se registran contagios ni existe el pánico afirmó el síndico Walter González. Expuso que no existe un problema de contagios pero que eso no debe de ser motivo para que la población se relaje sino al contrario hace un llamado a los pobladores a no bajar la guardia y a prevenir cualquier riesgo a la salud. ”Si presentan síntomas deben atenderse rápido para que no se afecten ni contagien a los demás”.

