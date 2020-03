Exigen la renuncia de Andrés Urías a la Tesorería del Módulo 74-1

Angostura, Sinaloa.- Ulises Gaxiola estalla en contra de Andrés Urías Urías y exige su renuncia a la Tesorería del Módulo de Riego 74-1 de Angostura, pues afirma que, haciendo uso del cargo que aún ostenta, está llevando a cabo diversas acciones encaminadas a la compra de votos entre los usuarios, dado a que es candidato a la presidencia del organismo.

En conferencia de prensa, el representante legal de la planilla roja detalló que ésta es la primera llamada, pues han detectado equipo de maquinaria y dompes que están trabajando fuera de la jurisdicción territorial que le corresponde al Módulo y esto es una preocupación, porque todo parece indicar que el grupo que encabeza Andrés Urías está utilizando recursos del organismo, principalmente camiones de volteo, para comprar conciencias entre los usuarios para así ganar la elección y convertirse en los próximos días en el nuevo presidente del Módulo.

"Este tipo de actos irregulares no deben de permitirse y tenemos evidencias de las cosas que el grupo de Andrés Urías está haciendo mal. En estas fotografías que les estamos mostrado pueden ver claramente que un carro de volteo del Módulo está acarreando tierra a la comunidad La Escalera, fuera del área que le corresponde, además hay varios videos donde hablan de que efectivamente están trabajando ahí pero que son 'tochis', 'tochis' o no, qué pasa con la actitud y jerarquía de los directivos del Módulo, por tal motivo les exigimos que paren este tipo de actos evidentes donde además hemos detectado que estos dompes de tierra van y se entregan a usuarios del Módulo 74-1 en sus casas, en las comunidades, no nada más en La Escalera.

Ahorita estamos mostrando La Escalera pero tenemos más evidencias de otras comunidades y claro que muchos tenemos necesidad pero considero que hay más necesidad que esta tierra se utilice para rehabilitar de la mejor manera posible los caminos y las guardarrayas donde urge también este tipo de ayuda y no en las casas particulares.

Exigimos que renuncie Andrés Urías a la Tesorería del Módulo, ya que es candidato a la presidencia y no puede estar dentro y utilizar recursos que no le corresponden para favorecer su campaña, de igual manera, le solicitamos al todavía presidente que asuma su responsabilidad y le ponga un alto a este tipo de cosas, pues también tenemos evidencias de que hay pretenciones de la compra de votos, grabaciones que han logrado algunos compañeros que están dispuestos a denunciar esto, pues dan 2 ó 3 mil pesos. Queremos un proceso electoral tranquilo pero sobre todo justo", resalta Ulises Gaxiola, representante legal de la planilla roja que encabeza Alfredo Castro Escalante.