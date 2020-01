Exigen más aulas para el jardín de niños de Valle Bonito

Guamúchil, Sinaloa.- Las madres de familia se manifiestan en las instalaciones del jardín de niños de Valle Bonito, porque aseguran que necesitan un aula extra debido a que los alumnos no cuentan con las condiciones para recibir clases. Cabe resaltar que es en la dirección donde de momento se imparten las clases a los niños del 3 "C", agregaron que los baños están en pésimas condiciones y que no cuentan con suficiente retretes y algunos pequeños han tenido accidentes.

Anahí Villa, informó que ellos como padres de familia han hecho actividades para recaudar fondos y con eso obtener recursos pero no han logrado grandes cantidades, es por eso que requiere de apoyo.

Detalló que ya acudieron a la ciudad de Culiacán y dejaron una solicitud y que en estos momentos requieren, es una respuesta.

“Es prioridad lo que estamos pidiendo nosotros como padres de familia, sabemos que hay muchas instituciones que también necesitan pero nosotros queremos ver por lo de nosotros en este momento”, citó.

Resaltó que la prioridad de contar con un aula más en el plantel y ampliar los sanitarios. Destacó que por salón se están atendiendo aproximadamente entre 30 y 35 alumnos.