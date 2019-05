Exigen que pase el camión de la basura

Mocorito, Sinaloa.- Los habitantes de la comunidad El Tecomate se encuentra muy molesta porque hace aproximadamente 10 semanas que el camión de la basura no pasa. Diana Medina Núñez, vecina del poblado, aseguró que esta situación la tiene muy molesta, y resaltó que el gobierno no les quiere ayudar.

Este problema ha venido a cambiar los métodos que utilizaban para deshacerse de los desechos, uno de los métodos que han utilizado es la quema de basura, pero ha sido rechazado debido a que algunas personas cuentan con problemas respiratorios.

Otro método que implementaron es tirarla en los arroyos, pero de igual manera no es algo saludable para los habitantes de El Tecomate. Por último dijeron que las calles necesitan una raspada.

Los vecinos asegura que ya han buscado al presidente municipal Guillermo Galindo Castro, pero que no los recibe. “Cómo quiere que hablemos bien de él si no nos apoya, además cuando lo vamos a buscar siempre dicen que no está en la oficina”, dijo Diana Medina Núñez.

Las familias del poblado se quejan por el mal servicio que el Gobierno Municipal les brinda en cuestión de la recolección de basura. / Fotografía: EL DEBATE

La vecina de El Tecomate exhortó a las autoridades municipales para que los apoyen con lo que necesitan. Dicen además que para ir a la cabecera municipal deben transportarse de raite, porque no hay transporte público, lo que ocasiona situaciones de riesgo para los habitantes.

Algunos vecinos dicen que lo bueno con lo que cuentan son las lámparas, que sí hay algunas que no funcionan pero son mínimas; dijeron no tener inconveniente por ese lado.

Otro de los beneficios es que siempre cuentan con agua potable. A pesar de que el tanque de agua que se encuentra ubicado en esa zona tiene una ligera fuga, no ha sido problema para la comunidad, y aseguraron que ese servicio está en muy buenas condiciones.