Exigen que pipas repartan parejo el agua potable

Mocorito, Sinaloa.- Habitantes de la comunidad La Otra Banda de los Ibarra, Mocorito alzan la voz y exigen que las pipas abastecedoras de agua potable en esta época de sequía repartan parejo el vital líquido, ya que solamente unos cuantos lo reciben de manera constante.

Heriberto Romero comenta que varias personas están molestas con la acción que hacen los piperos, ya que al terminar de llenar los tambores de una casa se brincan dos o tres que están por un lado y siguen con el abastecimiento, pese a que todos tienen el problema.

Foto: Matías Rodríguez/EL DEBATE

“La molestia es que las pipas que reparten el agua no son parejas, le dan a unos, se van de paso en otras casas y luego vuelven a llenar, no agarran la línea, y pues quién sabe en qué se basarán para hacer eso, si todos ocupamos el agua.

Yo creo que no hay ventaja con nadie, todos somos iguales, pero qué le vamos a hacer si las pipas se van y nos dicen que al rato vuelven a llenarnos los tambos, pero no regresan en ese momento sino hasta dos o tres días después, incluso hasta más días pasan.

Lo más lamentable es que tenemos un pozo que no agarra agua, yo creo que es porque le falta profundidad o la bomba que tiene no sirve para subir el agua y distribuirla en la comunidad. El gobierno ha hecho muchos pozos en busca de agua para evitar la sequía en las comunidades, pero han sido obras fallidas, ya que no han dado el rendimiento que se esperaba, y Mocorito sigue padeciendo este problema, en algunas ocasiones ha sido fuerte, en otras no tanto. Algunas veces nos hemos quedado sin una gota de agua, las mujeres no han tenido ni para lavar una vasija, entonces uno le tiene que pagar a alguien para que vaya a un pozo y nos traiga mientras nos surten las pipas”, dice el señor Heriberto Romero.