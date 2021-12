Exigen que se termine ampliación eléctrica en El Mezquite, Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Desde hace cuatro años se inició una obra que consistía en la ampliación de una red eléctrica en la comunidad El Mezquite, Mocorito, sin embargo, esta quedó inconclusa, y el señor Gloriberto Márquez, habitante de este lugar, informó que requieren de ese servicio, por lo que piden que el Gobierno Municipal actúe en consecuencia.

“El problema es que hace cuatro años el Gobierno Municipal, a cargo de Guillermo Galindo Castro, dejó inconclusa una obra que consistía en la ampliación de la red eléctrica de esta comunidad, y hasta la fecha sigue en las mismas condiciones, por lo que pedimos a la actual Administración que tome cartas en el asunto y se le dé solución a esta problemática”, afirmó.

El habitante de la comunidad El Mezquite resaltó que a estas alturas esta obra no ha sido conectada y no hay corriente, por lo que es prácticamente inútil. Mencionó que la constructora pertenece al municipio de Guasave, y que pusieron alrededor de 16 mufas, pero hasta la fecha todo sigue igual. “No hay corriente todavía. Vino la compañía de Guasave, una constructora, pusieron 16 mufas y pusieron red en una parte y aún sigue igual. En cuatro años no le han dado solución”, explicó.

Detalló que una casa-habitación es la que se ve más afectada porque es donde ya no alcanzó a llegar el servicio. Dijo además que ahí hay un vivero y que es fundamental este servicio. “Los del programa Sembrando Vida ya lo movieron, porque se ocupa la luz. Así no se puede, sin ese servicio”, citó.

Expresó que él lo que pide es que se les dé solución y que no solo prometan que harán acciones y no las cumplan, ya que es un servicio indispensable para todos los habitantes de ese lugar. “Lo único que pedimos es que se le dé solución a este problema y que no solo digan que van a hacer las cosas y no las cumplan”, finalizó el mocoritense.