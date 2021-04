Existen mil 513 personas en Salvador Alvarado sin saber leer ni escribir

Guamúchil, Sinaloa.- En el municipio de Salvador Alvarado existen mil 513 personas mayores de 15 años de edad que no tienen la educación básica; es decir, que no saben ni leer ni escribir, es por ello que Manuel Vinicio León Leyva, coordinador del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos (ISEA) dio a conocer que han estado trabajando arduamente desde casa a través del programa “Aprende en casa”, para combatir esta situación.

Comentó que la televisión tanto como los servicios en línea y medios de computadora han sido un factor muy importante para que esta situación vaya mejorando. “Nuestras asesoras y asesores también atienden a nuestros educandos a través de teléfonos y mensajes”, expuso.

León Leyva manifestó que se ayudan a estas personas con el firme objetivo de continuar con sus aprendizajes, ya que lamentablemente no todos cuentan con las herramientas tecnológicas. Asimismo, señaló que ante toda la situación que se ha estado sobrellevando a causa de la pandemia solamente se encuentran a la espera de que las condiciones lo permitan para volver a atender a estas personas presencial-mente y así poder que los que no saben leer ni escribir ya no formen parte de ello.

El coordinador del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos (ISEA) explicó que bajo estos trabajos que están realizando desde los hogares buscan reducir el rezago educativo.

En Salvador Alvarado estamos entre los cinco municipios de Sinaloa con menor índice de analfabetismo”.

Añadió que cuando la situación de la pandemia permita volver, buscarán elaborar jornadas mensuales para detectar e incorporar a las personas en rezago al instituto y así mismo buscar los mecanismos para que estas personas a su vez se acerquen ya sea por medio de la radio o bien por redes sociales, prensa o peritoneo. “Nuestros servicios son totalmente gratuitos”, citó.