Expolicías y viudas en Mocorito piden la intervención del gobernador Rocha Moya

Sinaloa.- "No son más que puras mentiras de ella, que dice que ya ha buscado solución", manifestó el ex policía Daniel Serrano Duarte ante la pasividad de María Elizalde, presidenta municipal del Ayuntamiento de Mocorito hacia esta gran necesidad económica de recibir sus pagos tal y como marca la Ley.

Aunque la alcaldesa María Elizalde Ruelas declaró que ya había solicitado ayuda al gobernador Rubén Rocha Moya para cubrir la deuda correspondiente a viudas y ex policías, el mandatario estatal expresó de manera indiferente que no recuerda haber recibido esa petición, pero que en caso de requerir la va a apoyar.

Ante ello, este grupo de demandantes acudieron al Ayuntamiento a protestar de nueva cuenta para hacer público su descontento, pues la espera ha sido larga y aún no es seguro el pago que se les debe, el cual consiste entre 11 y 13 millones de pesos.

Tras siete años de haber sido despedidos injustificadamente, viudas y ex agentes han insistido fuertemente en que se procese esta situación, ya que por más de dos administraciones no se ha logrado llegar a un acuerdo. "Cada día que pasa le siguen causando un daño al erario público", afirmó el ex policía.

Al respecto, subrayó que el dinero que el Ayuntamiento, presidido por María Elizalde Ruelas, ha invertido en abogados y asesoría jurídica, ya se hubiera realizado la liquidación por lo menos a dos ex elementos.

"No le han dado más largas al asunto, no ha tenido contacto con nosotros desde noviembre del año pasado y dijo que tenía asuntos más importantes", precisó Serrano Duarte.

Por su parte, Angélica López, portavoz de las tres viudas que integran el grupo de demandantes, recalcó que como madre de cinco hijos sólo pide justicia. "Ellos trabajaron duro como para que fueran despedidos injustificadamente", dijo.

La viuda señaló que no se ha logrado tener un acercamiento favorable con la alcaldesa y que, pese a que declara a otros medios tener una disponibilidad de atender la situación, ante ellos no ha manifestado tal actitud. "Son sentencias que ya están ganadas legalmente", detalló.

Quienes fueron en su tiempo guardianes del orden en Seguridad Pública, se encuentran valorando la opción de acudir a Derechos Humanos para solicitar el acompañamiento pertinente y ejercer presión para una respuesta pronta y favorable.

No obstante, en diálogo con el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Daniel Robles, se llegó a un acuerdo de tener una reunión durante la semana para analizar la situación.