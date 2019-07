Extitular del OIC no está en nómina, sino suspendida para su baja definitiva

Guamúchil, Sin. La sudirectora de Recursos Humanos, Jessica Alejandra Gerardo Herros, explicó que Enedina Montoya, quien presentó su renuncia al cargo que desempeñaba como titular del Órgano Interno de Control, ha sido suspendida, no está en nómina pero no se le ha dado la baja definitiva, no está activa.

“Porque se requiere una resolución de cabildo que indique que la renuncia fue aceptada, para concluir el trámite y determinar cómo va a quedar su estatus laboral”.

Enedina Montoya respondió a los señalamientos que se han hecho sobre su presencia en la oficina del Órgano Interno de Control, “con el propósito de apoyar a terminar el plan de trabajo que habíamos venido desarrollando como equipo y en un sentido de responsabilidad. No estoy en funciones ni recibiendo salario, lo hago de manera voluntaria, en lo que se asigna al titular”.