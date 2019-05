Extorsión telefónica se evita al colgar la llamada

Guamúchil, Sinaloa.- La extorsión telefónica tiene éxito si se le pone atención suficiente. El llamado que hace la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Salvador Alvarado es seguir las siguientes recomendaciones para evitar ser víctimas de esta situación.

Lo primero que la persona debe hacer es identificar el número telefónico del cual le llaman y colgar inmediatamente. No se debe proporcionar ninguna información, no datos que sean de utilidad para el extorsionador. Y sobre todo, llamar a los teléfonos de atención de la Policía Municipal (911) y el número 113 para que se dé el seguimiento al caso, explicó el director de Seguridad Pública del municipio de Salvador Alvarado, Jaime David Silva García.

Una de las últimas denuncias registradas en el municipio por este delito se presentó en el mes de diciembre.

Aunque no se puede afirmar que los casos de extorsión ocurren con frecuencia en esta ciudad, es importante informar a la población sobre la forma en que se puede prevenir dicho fraude. Asimismo el llamado a la ciudadanía que alguna vez pasó por esta desagradable experiencia, es a que denuncie y reporte el número telefónico del cual fue agredida. Esta denuncia es totalmente anónima, solo proporcionar datos del hecho.

Lo más recomendado en estas situaciones es colgar / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Las formas de extorsión siempre están cambiando, por eso es importante que la población esté informada, para detectar cómo operan estas redes.

“Hubo un momento en que las extorsiones se realizaban desde otras ladas, de otras regiones. Ahora la nueva modalidad son llamadas locales, lo que hace que se incremente la credibilidad en la llamada. Mi recomendación es inmediatamente poner esta información a disposición de la autoridad. Nosotros les habremos de aconsejar cuál es el procedimiento para deslindarse de esto, porque normalmente esta extorsión es con información que el propio usuario proporciona. Procuremos que esto no suceda y nosotros podamos evitar que la ciudadanía se encuentre expuesta a este flagelo”, dijo el director Silva García.

A través del testimonio de una madre de familia que fue víctima de secuestro virtual, nos comparte de manera anónima, cómo la falta de información acerca de la extorsión telefónica y cómo operan los victimarios, fue lo que la hizo presa fácil.

“No sabía que estaba pasando esto y eso me hizo vulnerable. En ese momento de mi vida no usaba las redes sociales, solo me dedicaba a mi casa y a mis hijos. Lo que yo sugeriría es primero que nada tener información sobre estos temas, conocer de qué manera trabajan los extorsionadores, y también tener ubicados los números. Mi experiencia fue muy traumática, estuve secuestrada virtualmente desde la mañana hasta la noche, hasta que me encontraron. Mi llamado es a estar muy al pendiente de este tema y no ser una víctima más”.