“Facilito” analiza ir a las filas de Fuerza por México por la alcaldía de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Cuando se bajó del barco de Morena al argumentar que el proceso interno presentaba algunas irregularidades, Alfredo Gaxiola, mejor conocido como el “Facilito”, aseguró que su lucha por la candidatura para la presidencia municipal seguiría en pie, pero ya no bajo el color tinto, pero ya no se supo más hasta el día de hoy.

Se empezó a correr el rumor de que el “Facilito” se integraría a las filas de Fuerza por México para contender por la alcaldía de Salvador Alvarado, por lo que al cuestionarse al respecto, el político guamuchilense comentó que ha tenido acercamientos con la gente del partido, pero todavía no hay nada confirmado, mientras que la posibilidad ahí está y no pasaría de esta semana para que se dé a conocer una decisión.

Expresó que hay un 99 por ciento de posibilidad de que se dé su integración al partido para este proceso electoral, por lo que cabe recordar que al declinar por su precandidatura en Morena, afirmó que estaría en las boletas estas elecciones, lo cual al parecer cumplirá, pero será la dirigencia de Fuerza por México en Sinaloa quien dé a conocer la decisión.

“Alfredo Gaxiola no va a aparecer en las boletas abanderando a Morena y yo no tengo rencores, al contrario, estoy agradecido del trato que me han dado”, indicó en su momento el político renunciar a su precandidatura por Morena.

