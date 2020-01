Falla en una parte la energía eléctrica

Mocorito, Sinaloa.- La pobación de la comunidad de Higuera de los Vega, la cual pertenece al municipio de Mocorito, aseguró que cuentan con algunos problemas del servicio de energía eléctrica.

El señor José Antonio Castro Avilés informó que este problema es el más grave con el que cuentan.

Castro Avilés expresó que buscan la manera de obtener una solución a este problema para poder vivir más tranquilos y sin tantos detalles que desequilibran la paz del poblado.

Este vecino indicó que ya se ha ido a quejar ante las autoridades correspondientes, pero que la respuesta no ha sido favorable, de lo contrario les han dicho que debido a que en algunas partes están muy retiradas del centro del poblado, entonces cuando las cuchillas se botan, no pueden hacer mucho, incluso le han comentado que es del sector privado.

Lo más lamentable es que las cuchillas se botaban y que estas les entorpecían el servicio. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

El vecino asegura que nada de eso es privado, pero en realidad no se tiene el conocimiento preciso de esto.

“Se botan las cuchillas y se embroman mucho tiempo para dar el servicio, y los trabajadores de la comisión en una ocasión nos dijeron que era particular, pero no es particular nada porque hay una líneas que las tomamos para que nos surta el suministro. Esperamos que sí nos atiendan pronto porque ocupamos el servicio”, citó.

En este lugar aseguran que cuentan con muchas cosas que también son buenas, entre las que destaca la calle principal, la cual está pavimentada. Además, tiene buena calidad en el servicio de agua. Destacó que en el poblado hay mucho trabajo de campo porque existen muchos productores que apoyan a los mismos habitantes y entre ellos se emplean. Cabe mencionar que hay productores que se dedican a la siembra de sandía, tomate, cacahuate, melones, chiles, pepinos, calabazas, entre otros.